Rossi pasa por el quirófano: "Quiero volver cuanto antes"

El piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha) ya ha pasado por el quirófano en el hospital de Ancona para operar su fractura de tibia y peroné en la pierna derecha y, sin avanzar un tiempo estimado de baja, ha asegurado que quiere "volver cuanto antes" a competir en el Mundial de MotoGP.

"La cirugía salió bien. Cuando me desperté esta mañana ya me sentí bien. Me gustaría dar las gracias al personal del Ospedali Riuniti en Ancona y en particular al doctor Pascarella que me operó. Ahora quiero estar de vuelta sobre la moto cuanto antes, haré todo lo posible para que esto suceda", prometió.