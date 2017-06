El piloto español de MotoGP y actual líder del Mundial Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado que poder "saborear el triunfo" en el Gran Premio de Catalunya es algo "especial" para él, pues sólo lo ha hecho en Moto3 en 2012, al contar con la presencia de sus amigos y seguidores y, por otro lado, ha añadido que le vendría bien seguir sumando puntos, "no bajar del podio", y seguir cogiendo ventaja al frente del campeonato.

"Me encantaría ganar aquí, saborear el triunfo es algo especial. Saldré a ganar como siempre y depende cómo vaya la carrera pensaré en arriesgar o no. Vienen mis amigos, fans, está cerca de casa y es donde me gusta más ganar", reconoció en rueda de prensa.