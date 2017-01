Barberá ya tiene objetivo: “me gustaría estar regularmente entre los cinco primeros”

Héctor Barberá afronta deseoso subirse a la moto y comenzar a rodar en el circuito de Sepang. El actual piloto de Avintia Racing llega muy preparado física y psicológicamente. Aunque no han dado comienzo los primeros entrenamientos de esta temporada, Barberá confía plenamente en acabar este año entre los cinco primeros: “La verdad que me encuentro muy bien, este año he cambiado la preparación física y llego a Malasia en muy buena forma. Mentalmente también estoy mejor que nunca, llego muy fuerte y no he sufrido lesiones durante el invierno, lo que siempre es importante. También tenemos una moto mejor.”

Aunque en noviembre ya se subió a la moto y tuvo diversos problemas en el cambio asegura: “Si todo va según lo previsto tendré dos motos en Sepang y eso nos permitirá trabajar mejor.”

Con el objetivo de acabar dentro del top `10´ Barberá mira más allá y afirma: “Siendo ambicioso me gustaría estar regularmente entre los cinco primeros, y es algo factible, porque tenemos moto, equipo y piloto.” Respecto a los fallos de la temporada pasada, que sin duda se acentuaron por el mal tiempo, el piloto podrá elegir entre neumático blanco, medio o duro pero es optimista: “Si este año vuelve a llover, seguro que volveremos a ver carreras alocadas, y eso a nosotros seguro que nos vendrá bien, pero para mí lo más importante es que este año en seco vamos a ser más competitivos.”

También ha opinado sobre los nuevos fichajes de Ducati, Lorenzo y Bautista y asegura que para él “ha hecho buenos fichajes. Álvaro también lo puede hacer muy bien, porque como he comentado este año las motos van a estar más igualadas y eso va a permitir que los pilotos satélite estemos más arriba. Jorge fue muy rápido en su debut con la Ducati en Valencia, es un piloto con muchos campeonatos y seguro que estará delante luchando por ganar carreras”

Sin duda Héctor Barberá parece estar más confiado y optimista que nunca. El valenciano tiene mucha temporada por delante y dará todo para estar entre los primeros del gran premio.