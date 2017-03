Casey Stoner anuncia que será papá otra vez

"Muy emocionados de anunciar que somos una familia de cuatro. Te esperamos el próximo octubre". Es el mensaje de Adriana, pareja de Casey Stoner en sus redes sociales para anunciar que serán otra vez papás.

El ahora probador de Ducati se ha mostrado como un 'padrazo' en sus redes sociales y ha decidido ampliar la familia este año. Desde aquí mandamos nuestras felicitaciones a la familia Stoner.

Very excited to announce we are a family of 4! Coming October 2017 🍼👶🏻 pic.twitter.com/uVinWZJqpe