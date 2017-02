Las estadísticas no están con Viñales: el dominador en Sepang no gana el Mundial

Maverick Viñales ha sido la gran sensación del primer test de 2017 para las MotoGP en Malasia. La sorpresa no es tanta porque en su primera toma de contacto con la M1 de Yamaha en Valencia en noviembre ya dejó claro que el periodo de adaptación para él no existe. El español cierra el test de Sepang con 1:59.368 y al mando de los tiempo en el combinado del test. Pero, ojo, las estadísticas dicen que el dominador del primer test no es campeón, ni siquiera subcampeón del Mundial.