Alejandro: “Vengo aquí a conocer a Rym, no ha enfadarme con ustedes”

Alejandro se ha puesto en pie para decirle al resto de pretendientes que él ha venido al programa para conocer a Rym y no para estar pendiente de ellos, pero que otra cosa era que se defendiese cuando ellos dijesen algo sobre él. Alejandro ha admitido que en esos casos sabe que tiene un fuerte carácter y que por eso iba a disculparse frente a los demás pretendientes por su comportamiento, pero también les ha asegurado que esperaba que no le atacasen porque si no les iba a pisotear.