Claire y Juanma tienen una bonita luna de miel y un divorcio

Tras ver su no romántica luna de miel con Juanma, Claire no se ha cortado un pelo y se ha levantado a abrazar a su querido Ivi, con la quién le hubiera gustado vivir ese momento. Juanma ha intentado tomárselo de la mejor manera posible, pero Claire le ha explicado que en él no veía más que un amigo y le ha invitado a marcharse del plató. Noel estaba totalmente desorientado y le ha preguntado a Claire cuál era el tipo de chicos que le gustaban porque no tenía ni idea. La tronista ha explicado que ella no tiene un prototipo de hombre y que lo que quiere es conocer a las personas porque le gusta algo más que un físico.