Rym, sobre Paul: “No ha surgido la chispa que espero para conocer a un chico”

"No ha surgido la chispa que esperaba. Tenía ganas de conocerle pero me he dado cuenta de que no y me da pena porque se le ve un buen chico". Así es cómo se ha sentido Rym tras tener su cita con Paul. La tronista tenía claro que el pretendiente era un chico que le gustaba y que quería conocerle, pero no ha sentido ese feeling de pareja que necesita para seguir conociendo a un chico. Tras explicar esto, la tronista ha empezado a contar todo lo que Paul le había dicho sobre sus chicos, que Alejandro era un fantasma, que Albert era un soso y que él no veía rivales. Al ver lo que Rym dijo de él tras la cita, el pretendiente no ha tardado en levantarse de la silla y despedirse de la tronista.