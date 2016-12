Luis: "Era virgen hasta que hice el casting"

En plató estaban deseando saber quién era el pretendiente especial de Rym y en el momento que Luis se ha puesto en pie, se ha hecho el silencio en plató para escuchar atentamente qué nos tenía que contar. El pretendiente ha mirado a Rym a los ojos y le ha confesado que cuando hizo el casting en marzo era vírgen, pero que después conoció a una chica que le hizo sentirse feliz y que desde ese momento ya no ha perdido el tiempo. A Rym le ha parecido algo muy tierno y le ha advertido que si se iban juntos "vas a flipar". Dispuesto a contarle a Rym todas sus experiencias sentimentales, Luis le ha explicado que no soportaba a su exnovia de seis meses y sobre todo, le ha dejado claro que él no tiene pelos en la lengua.