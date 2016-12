Marlene hace el reto y se marcha a casa

Marlene ha bajado muy animada interpretando a Shakira y su canción 'i´m addicted', pero lo que no se esperaba es que su tronista iba a darle una muy mala noticia. A Diego le ha gustado mucho como ha hecho el reto la pretendienta, pero le ha confesado que no le había parecido nada bien que aplaudiese en el último programa cuando le dio una cita a Sonia. Marlene no se esperaba esta reacción de su tronista y le ha explicado que simplemente se alegró de que le diese la cita a Sonia porque estaba mal. Tras esta explicación, el tronista le ha comentado que no era por ese motivo, sino que era porque realmente se había dado cuenta de que con ella no iba a llegar a anda más.