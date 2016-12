Lo mejor del jueves 22/12/2016

Diego hoy ha querido contar a sus chicas por qué se hace llamar artísticamente James Lover. Es una larga historia que comienza cuando él era pequeño, "Desde chiquitín yo cantaba y es más cuando nos reuníamos con la familia, siempre me decían canta", ha explicado el tronista en plató, pero nunca le dio por hacer algo en serio. Pero pasaron los años y cuando estaba trabajando en una discoteca, le escuchó cantar el dj, "y me dijo que me podía producir", ha contado. Además este dj fue el encargado de ponerle el nombre de James Lover, "James porque es un derivatido de Diego en inglés", ha explicado, y Lover se lo puso la discográfica de Valencia porque "iba a mover mucha niña", ha añadido. Además Diego tiene que estar muy contento porque ha adelantado en el programa que "seguramente la semana que viene, firmo con una discográfica multinacional".