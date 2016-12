¿Cambio de bando en 'MyH'? Xavi ha confesado que Marta le parece interesante

Xavi no ha dudado en defender a Marta en su enfrentamiento con Melani y claro, han saltado las alarmas. No sabemos muy bien qué es exactamente lo que piensa Xavi sobre la pretendienta de su compañero, lo que está claro es que indiferente no le deja: “Marta me parece una tía interesante y no miento si os cuento que me arrepentí de no darle una cita”. Marta ha zanjado el tema de un plumazo: “Yo tengo muy claro que me quedo con Diego”.