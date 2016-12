Cita Xavi y Melody (23/12/2016)

Melody ha llegado la última pero no por ello se va a quedar atrás. La más novata del trono de Xavi no está dispuesta a quedarse callada en plató y tampoco piensa desperdiciar los momentos que tenga con Xavi. El tronista está tan encantado con la llegada de Melody que no ha dudado en proponerle un ratito sin cámaras (que ella no ha dudado en aceptar, claro).