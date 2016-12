Alejandro busca a alguien con su misma manía: "Me gusta apretar los codos ajenos"

Alejandro se ha sentado junto a Rym y le ha confesado que es un chico muy maniático. Detesta la gente sucia y desordenada, le encanta hacer la cucharita en pareja, no soporta que entren en el baño cuando está él y no le gusta ir de la mano con cualquiera. Pero la mayor manía de Alejandro y que le ha llegado a preocupar es que le gusta apretar los codos de la gente. A Rym no le ha hecho ninguna gracia saber algo así y él le ha confesado que lo ha llegado a buscar en internet porque no conoce a nadie más que haga algo así.