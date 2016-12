Juan: "Ni ronco, ni me muevo, ni hago ruido"

Juan asegura que no tiene muchas manías, pero le ha confesado a Rym que no soporta a las personas que hacen ruido comiendo, que no le gusta que le cambien la canción que está sonando en el coche y que él tiene que dormir boca arriba. Unas manías que a Rym no le han importado porque ella puede dormir de cualquier manera. Lo que a la tronista le ha hecho menos gracia es que a Juan le guste tener el volumen del televisor en unos números concretos, en 7, 13 y 16.