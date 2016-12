Luis nos ha salido escrupuloso: "Con Rym compartiría todo menos el vaso"

Luis le ha confesado a Rym que solo tenía dos manías y que una de ellas la compartía con ella. Al pretendiente no le gusta que toquen sus cosas y mucho menos que cuando deja algo se lo devuelvan en mal estado o ni siquiera se lo devuelvan. El pretendiente tampoco soporta que beban de su vaso porque es muy escrupuloso con las babas en la bebida. Rym se ha quedado un poco fría porque ella no es nada escrupulosa con su pareja, pero Luis tiene claro que de su vaso no bebe nadie.