Luis planta cara a Sofía: “Eras una niña de cuatro años en el trono”

Sofía no ha podido contenerse un minuto más y ha hecho que la polémica se desatase en plató tras decir que le parecía que Luis estaba haciendo el ridículo al intentar conquistar a un pibón como Rym. Luis no daba crédito a las palabras de la extronista y le ha dicho que ella era como una niña de cuatro años cuando estaba en el trono y que no era nadie para hablar así de él. Ante esta situación, Rym se ha saturado y ha optado por no defender a su pretendiente.