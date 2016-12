Cita Rym y Alejandro (28/12/2016)

Calor, atracción, besos y mucha pasión. Así ha sido la cita de Rym y Alejandro en nuestra piscina del amor. Ambos tenían ganas de tener un acercamiento y, aunque en la cita la temperatura entre ellos no paraba de subir, no todo han sido besos, piropos y acercamientos, sino que ambos han aprovechado para hablar de lo que buscan en una pareja. El pretendiente se considera un chico romántico, detallista y muy entregado cuando esta con una persona y además, no se ha cortado un pelo en decirle a su tronista que le encantaba su cara, su piel y sus pechos. Rym le ha explicado que ella buscaba un chico con personalidad, cariñoso y que la cuidase. La tronista tiene claro que Alejandro es un chico que le gustó desde el principio y por eso, no ha dudado en dar un paso más allá para saber si realmente había química. Algo de lo que no cabe duda tras tener esta mágica cita.