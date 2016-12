Bea confiesa: “Me acosté con Xavi, siento que me ha utilizado y se ha reído de mí”

Tras la tensión que se había generado por la confidencia de Xavi, las pretendientas no han podido contenerse y han empezado a despotricar todo lo que pensaban sobre lo que había hecho su tronista. Bea ha asegurado que Xavi le dijo que fuese de pretendienta porque no le gustaba ninguna de las chicas que tenía, que se había acostado con ella y que se sentía utilizada y se había reído de ella, pero que eso a él le daba igual porque solo quería que las chicas se pillasen de él para poder seguir en el trono. Andrea, también está profundamente decepcionada y no entiende cómo Xavi ha podido usar a una persona que sabía que tenía sentimientos hacía él. Además, cree que su tronista es un cobarde y una persona diferente con y sin cámaras, que tenía miedo de que Fiama viniese y le reventase el trono.