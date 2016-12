Fiama, a Xavi: "Tengo los vídeos donde nos estamos liando tú y yo en mi trabajo"

Sin Fiama, sin Bea, sin Andrea... y sin trono , así se ha quedado Xavi tras saltarse las normas del programa. Por un lado ha tenido contacto con Fiama , ha mentido en más de una ocasión, ha jugado con los sentimientos de sus pretendientas... y, además, ha tenido un affaire con una camarera de Murcia. Xavi no ha tenido más remedio que reconocer que "es el trono más mal llevado de la historia de este programa", ha dicho, y como no podía ser de otra manera, ha sido expulsado.

Y además... Lo mejor del programa

Las ganas de seguir luchando por el amor de Xavi se acabaron para Andrea. Tras ver que Xavi le había dado platón en la cita y recibir unas capturas de pantalla de Alba, la pretendienta estaba flipando, derrumbada y con ganas de irse a su casa y tirar la toalla. Andrea se siente decepcionada y ridícula por haber confiado y haber dado todo por su tronista, en vez de haber hecho caso a todo el mundo a algo que ella no había sabido ver.

Xavi ha reconocido que al principio de su trono sí hablaba con Fiama porque no le gustaba ninguna de sus chicas, pero que ni habían quedado ni se habían visto, salvo en dos ocasiones que habían coincidido. El tronista ha asegurado que la segunda vez que coincidieron borro su número y que cuando vino de visita al programa ya no hablaban. Sobre el mensaje de "Te quiero" que Xavi envió a Fiama a las 6.30 horas, el tronista ha explicado que son palabras que él dice, pero que en realidad, no lo piensa.

A Xavi le han saltado en la cara todas las mentiras que había contado durante su trono. Al parecer el tronista, no solo había estado hablando con Fiama, sino que también se había escrito con Bea, cuando ella estaba fuera y también cuando estaba dentro del programa. Antes de que Bea entrase a pretenderle, Xavi le pidió que no hablase del tema de Fiama porque ya estaba zanjado y no iba a salir. Bea ha admitido que sí que escribió a su tronista cuando salió la confidencia de Niki, pero que en ningún momento lo había negado.

¡Vaya sorpresa se ha llevado Xavi al ver a Fiama en el programa! Desde otra sala, la expretendienta VIP ha estado escuchando todo lo que estaba pasando en plató y ha ido apuntando todas las mentiras que ha dicho su ex. Fiama ha explicado que no solo hubo "te quieros" a las seis de la mañana también los hubo a otras horas, tampoco es cierto que él no habló con ella... "No digas que no quieres hablar conmigo porque no quieres, no hablas conmigo porque te digo que si vuelves a hablar conmigo, te voy a delatar y te reviento el trono", le ha dicho Fiama, y ha insistido que fue ella la que le dijo que aprovechara la oportunidad de estar en el trono y que la dejara en paz. Además ha revelado algo que no sabía nadie y que podría dejar en un mal lugar al tronista si al final fuera cierto, "Tengo los vídeos donde nos estamos liando tú y yo en mi trabajo", ha sentenciado. Esta confesión ha dejado desconcertadas a las pretendientas, Xavi ha asegurado que no era cierto porque nunca se había besado en la discoteca donde trabaja su ex.

Parece que Fiama se ha cansado de su ex y le ha querido desenmascarar en el programa. Según ha explicado, ella quiso ser muy clara con Xavi y le dijo que no se iba a acostar con él porque en este momento él estaba en un trono, ante esto, "me dijo que no quería coger ninguna cabaña porque no se quería acostar con ninguna por mí", ha resaltado Fiama. Andrea también quería dar su punto de vista al respecto y ha asegurado que Xavi es muy diferente cuando hay cámaras y cuando no las hay, actúa de otra manera.

Andrea, Bea y Melody han entrado en plató después de escuchar un audio en el que deja en muy mal lugar a Xavi y que confirma que ha tenido un affaire con una camarera de Murcia. Al grito de "sinvergüenza", "cobarde" y "te han pillao", las pretendientas han querido dejar patente su malestar hacia el tronista, pero Xavi se ha vuelto a quedar callado sin saber qué decir. Y a continuación, las tres se han levantado, le han dado su cartel para que se lo quedara de recuerdo y le han dejado solo. Xavi se ha levantado de su trono por última vez, "Siento haber estado ocupando una silla que otra persona la podría aprovechar mejor y siento que os haya hecho perder el tiempo durante dos meses", ha sentenciado, mientras que Emma García solo siente una cosa, "que juegues con los sentimientos de la gente".