Fiama, a Xavi: "Tengo los vídeos donde nos estamos liando tú y yo en mi trabajo"

¡Vaya sorpresa se ha llevado Xavi al ver a Fiama en el programa! Desde otra sala, la expretendienta VIP ha estado escuchando todo lo que estaba pasando en plató y ha ido apuntando todas las mentiras que ha dicho su ex. Fiama ha explicado que no solo hubo "te quieros" a las seis de la mañana también los hubo a otras horas, tampoco es cierto que él no habló con ella... "No digas que no quieres hablar conmigo porque no quieres, no hablas conmigo porque te digo que si vuelves a hablar conmigo, te voy a delatar y te reviento el trono", le ha dicho Fiama, y ha insistido que fue ella la que le dijo que aprovechara la oportunidad de estar en el trono y que la dejara en paz. Además ha revelado algo que no sabía nadie y que podría dejar en un mal lugar al tronista si al final fuera cierto, "Tengo los vídeos donde nos estamos liando tú y yo en mi trabajo", ha sentenciado. Esta confesión ha dejado desconcertadas a las pretendientas, Xavi ha asegurado que no era cierto porque nunca se había besado en la discoteca donde trabaja su ex.