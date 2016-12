Fiama: "Le dije a Xavi que no me iba a acostar con él porque estaba en un trono"

Parece que Fiama se ha cansado de su ex y le ha querido desenmascarar en el programa. Según ha explicado, ella quiso ser muy clara con Xavi y le dijo que no se iba a acostar con él porque en este momento él estaba en un trono, ante esto, "me dijo que no quería coger ninguna cabaña porque no se quería acostar con ninguna por mí", ha resaltado Fiama. Andrea también quería dar su punto de vista al respecto y ha asegurado que Xavi es muy diferente cuando hay cámaras y cuando no las hay, actúa de otra manera.