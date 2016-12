Xavi desmiente que haya tenido un affaire con una camarera de Murcia

Xavi no deja de sorprender a sus pretendientas, no solo ha hablado y ha visto a Fiama fuera del programa, sino que también se ha liado con una camarera de Murcia en un bolo. El tronista lo ha negado una y otra vez, pero sus chicas no le han creído, además han escuchado un audio que le deja en evidencia. Emma García le ha dicho que esa información ha llegado al programa a través de una persona muy cercana a él.