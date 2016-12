Xavi también se escribía mensajes con Bea

A Xavi le han saltado en la cara todas las mentiras que había contado durante su trono. Al parecer el tronista, no solo había estado hablando con Fiama, sino que también se había escrito con Bea, cuando ella estaba fuera y también cuando estaba dentro del programa. Antes de que Bea entrase a pretenderle, Xavi le pidió que no hablase del tema de Fiama porque ya estaba zanjado y no iba a salir. Bea ha admitido que sí que escribió a su tronista cuando salió la confidencia de Niki, pero que en ningún momento lo había negado.