Xavi, del “te quiero" a Fiama: "Son palabras que digo, pero que no pienso"

Xavi ha reconocido que al principio de su trono sí hablaba con Fiama porque no le gustaba ninguna de sus chicas, pero que ni habían quedado ni se habían visto, salvo en dos ocasiones que habían coincidido. El tronista ha asegurado que la segunda vez que coincidieron borro su número y que cuando vino de visita al programa ya no hablaban. Sobre el mensaje de "Te quiero" que Xavi envió a Fiama a las 6:30, el tronista ha explicado que son palabras que él dice, pero que en realidad, no lo piensa.