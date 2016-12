Alba y Diego ponen la guinda al 2016 con una reconciliación de película ❤️🎥

"Me muero", Alba se ha quedado perpleja al ver que Diego había viajado hasta Adra (Granada) para darle una sorpresa y pedirle que volviera al plató a conquistarle. Alba estaba tranquilamente con casi toda su familia y se podía esperar cualquier cosa, menos que su amado tronista entrara por la puerta. La pretendienta ha estallado de felicidad, al igual que su familia, quiénes han acogido muy cariñosamente a Diego. Hasta el padre de Alba ha tenido claro que Diego es un chico especial y que si a su hija le gusta, a él le gusta más.

Las pretendientas de Diego no se esperaban que el tronista viajara hasta el pueblo de Alba para pedirle que regresara a su lado y se lo han tomado mal, muy mal. Melani se ha quedado de piedra y Marta ha tenido claro que ella no iba a hacer más el tonto. Solo ha tenido una cita con Diego y no piensa tener más, le ha comunicado a Diego que se marchaba en ese mismo instante.

Marta había abandonado el plató hecha una furia y Diego ha esperado unos minutos para salir a buscarla. El tronista ha intentado que Marta entendiera lo que había hecho y que ella también le importaba, pero Marta no estaba dispuesta a escuchar ni una sola palabra más. "No se puede hablar contigo", le ha reprochado el tronista a Marta, pero ha seguido intentando que la joven cambiara de opinión. Marta es una chica muy impulsiva y le ha pedido algo de tiempo para tranquilizarse y decidir si quería seguir conociéndole porque en ese momento no le quería ni ver.

Diego no estaba seguro de que la visita a su casa, le hubiera servido a Alba para tener claro que quería volver a 'Mujeres y hombres' y no quiso marcharse de Adra sin estar seguro. El tronista decidió juntar a todos los amigos de Alba para que entre todos terminaran de convencer a la pretendienta de que tenía que seguir conquistándole. Alba no se esperaba algo así y no ha dudado en besar apasionadamente a su tronista y regalarle un "Sí, voy a volver". La pretendienta no podía creer que Diego estuviera haciendo algo tan bonito y especial por ella.

Derrochando felicidad y más guapa que nunca, Alba ha vuelto a bajar las escaleras del plató emocionadísima y directa a besar a su tronista. Diego también estaba invadido por la emoción y ambos se han dejado llevar por lo que sienten sus corazones. Ambos estaban viviendo un momento mágico en el que Alba le estaba entregando sus regalos navideños al tronista y que ha durado muy poco porque Marta ha decidido acabar con la magia de golpe. La pretendienta ha regresado al plató y le ha pedido a Diego una cita sin cámaras antes de decidir si quería quedarse o no a conquistarle.

Marta era la que había estropeado el momento mágico de Alba, pero ella ha decidido no darle mayor importancia y centrarse en su verdadera rival: Melani. La pretendiente ha regresado por Navidad con más fuerza que nunca y ha querido vengarse de Melani regalándole una muñequito de nieve que había encontrado en una tienda de chinos y que le había recordado mucho a ella. Melani no podía creer lo que estaba haciendo Alba y se ha limitado a calificarlo como algo ridículo.

Estamos acostumbrados a ver a una Melani serena que no exterioriza lo que siente su corazón y que no está dispuesta a salir corriendo del plató porque ella ha venido a 'Mujeres y hombres' para conquistar a Diego pero en esta ocasión, la pretendienta se ha roto. A Melani le cuesta mucho exteriorizar lo que siente pero con los ojos llenos de lágrimas, le ha explicado a Diego que no se esperaba algo así y que aunque no lo pareciera ella también sentía. El tronista, le ha tranquilizado y le ha vuelto a repetir que ella también le gusta mucho y que tiene que estar tranquila.