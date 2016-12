¡MOMENTAZO! Diego junta a los habitantes de Adra para que Alba vuelva a 'Myh'

Diego no estaba seguro de que la visita a su casa, le hubiera servido a Alba para tener claro que quería volver a 'Mujeres y hombres' y no quiso marcharse de Adra sin estar seguro. El tronista decidió juntar a todos los amigos de Alba para que entre todos terminaran de convencer a la pretendienta de que tenía que seguir conquistándole. Alba no se esperaba algo así y no ha dudado en besar apasionadamente a su tronista y regalarle un "Sí, voy a volver". La pretendienta no podía creer que Diego estuviera haciendo algo tan bonito y especial por ella.