Diego, a Marta: "No se puede hablar contigo"

Marta había abandonado el plató hecha una furia y Diego ha esperado unos minutos para salir a buscarla. El tronista ha intentado que Marta entendiera lo que había hecho y que ella también le importaba, pero Marta no estaba dispuesta a escuchar ni una sola palabra más. "No se puede hablar contigo", le ha reprochado el tronista a Marta, pero ha seguido intentando que la joven cambiara de opinión. Marta es una chica muy impulsiva y le ha pedido algo de tiempo para tranquilizarse y decidir si quería seguir conociéndole porque en ese momento no le quería ni ver.