Marta no soporta que Diego vaya a buscar a Alba: "No vamos a tener más citas, me voy"

Las pretendientas de Diego no se esperaban que el tronista viajara hasta el pueblo de Alba para pedirle que regresara a su lado y se lo han tomado mal, muy mal. Melani se ha quedado de piedra y Marta ha tenido claro que ella no iba a hacer más el tonto. Solo ha tenido una cita con Diego y no piensa tener más, le ha comunicado a Diego que se marchaba en ese mismo instante.