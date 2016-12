Melani no se va a ir, pero necesita amor

Estamos acostumbrados a ver a una Melani serena que no exterioriza lo que siente su corazón y que no está dispuesta a salir corriendo del plató porque ella ha venido a 'Mujeres y hombres' para conquistar a Diego pero en esta ocasión, la pretendienta se ha roto. A Melani le cuesta mucho exteriorizar lo que siente pero con los ojos llenos de lágrimas, le ha explicado a Diego que no se esperaba algo así y que aunque no lo pareciera ella también sentía. El tronista, le ha tranquilizado y le ha vuelto a repetir que ella también le gusta mucho y que tiene que estar tranquila.