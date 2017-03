Hugo y Sofía abandonan los tronos de ‘Myh’: “¿Nadie lo ha dejado todo por amor?”

Hugo se enteró de que Sofía había tenido un ataque de celos y no dudó en entrar en su camerino para consolarla porque no soporta verla llorar. Nada más mirarse a los ojos, los dos se dieron cuenta de que estaban intentando luchar contra sus sentimientos, pero que era una batalla perdida. Hugo fue sincero una vez más y le dijo a Sofía que no soportaba verla con Pollo porque la quiere, pero a ella le costó mucho más abrir su corazón. Tras muchos arrumacos y caricias, los tronistas pidieron unos minutos de intimidad para hablar sobre su relación y llegaron a la conclusión de que lo suyo es amor y que eso iba a doler mucho a sus pretendientes. Sofía no paraba de pensar en Pollo y en Jesús, pero en el momento que Hugo le confesó que a él le importaban mucho sus chicas, se molestó y no terminaba de entender el motivo.

Ante esta complicada situación, Emma García ha querido que las pretendientas de Hugo dijeran lo que pensaban y ha sido Ainhoa la que ha tomado la palabra. Ella tenía la sensación de que Hugo y Sofía se habían reído de todos ellos y que lo había hecho con la única intención de tener el trono ambos, que es lo único que les importa. La pretendienta estaba decepcionada con Hugo porque tenía la sensación de que era un hombre de verdad y venía al programa a encontrar el amor. Él ha entendido su enfado, pero ha querido que le quedara claro que él había intentado ser sincero y que llegó al trono con la esperanza de olvidarse de Sofía, pero que no lo había conseguido. Sin embargo, no ha podido decir mucho más porque Sofía se ha puesto como una fiera a reprocharle a Ainhoa su actitud y pedirle que se marchara del programa. Ainhoa, por supuesto, le ha respondido con contundencia y ambas se han enzarzado en un cruce de acusaciones que Emma no ha tenido más remedio que frenar porque no se entendía nada.

Con la intención de calmar los ánimos en plató, Emma ha dado paso a la última parte de la cita que Hugo y Sofía habían tenido. Unas imágenes en las que Hugo parecía tener claro que estaba siendo sincero y que por fin había confirmado lo que siente por Sofía, pero cuando le ha escuchado a ella decir que le quería, pero que no quería perder a sus pretendientes, no ha dudado en interrumpir la grabación para reprocharle su actitud. "Te estás defendiendo y me estás dejando fatal", ha asegurado Hugo al escuchar a Sofía decir que se estaba arriesgando mucho. El tronista no podía entender que Sofía no fuera capaz de reconocer que le quiere solo a él y que estuviera intentando salvar su trono a toda costa. Ella no lo veía así y aunque, ha dejado claro que esa cara egoísta de Hugo no le gustaba, ella también le quería.

Ainhoa iba a pasar toda la noche con Hugo, pero él prefirió consolar a Sofía y hacerla esperar un buen rato, algo que Ainhoa no estaba dispuesta a soportar y que la llevó a ser muy sincera con su tronista. Llena de decepción y con la sensación de que Hugo se había reído de ellas, Ainhoa le dijo a la cara que estaba convencida de que él y Sofía eran novios, que lo único que les interesaba es el trono y que se había reído de todos los pretendientes y pretendientas. Ainhoa no se ha callado nada y le ha dicho a Hugo que se arrepentía de haber vuelto al programa para conocer a un hombre como él porque era un mentiroso y un falso.

Emma García ha dejado claro que Ainhoa ya le dijo a Hugo todo lo que le tenía que decir en la cita y que no pensaba volver al programa, pero que lo había hecho porque nosotros se lo habíamos pedido. Cristina también ha tenido claro que su paso por 'Mujeres y hombres' había terminado y se ha marchado bastante resentida porque no ha sido hasta que Lina le ha dicho a Hugo que quería tener buen rollo con él, cuando el tronista se ha puesto en pie para pedir de nuevo perdón a sus pretendientas por no haber sabido controlar sus sentimientos.

Las pretendientas de Hugo ya se habían marchado y los de Sofía ya había asumido que su relación con la tronista no iba a llegar a ningún sitio así que, la dirección del programa ha decidido darles a los tronistas unas vacaciones anticipadas para que pudieran comprobar si su amor funciona fuera de cámaras o no. Hugo parecía necesitar que Sofía confesara sus sentimientos en público antes de marcharse con ella de la mano, pero antes de besarle apasionadamente y regalarnos una final inesperada, la tronista ha querido despedirse de sus chicos con mucho cariño y agradecerles que hayan sido tan comprensivos.