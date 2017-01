Claire elige con quién quiere tener una cita sin cámaras... ¿A quién habrá escogido?

¿Qué pretendiente de Claire no soñaría con una cita sin cámaras? Sin embargo, no hay gloria sin esfuerzo y más si luego, además del empeño que cada uno pusiese, todo dependiese de la última palabra de la tronista. La prueba no era ni más ni menos que describir el futuro soñado al lado de Claire. De aquí a cincuenta años vista tenían que convencer a la tronista de que ellos les darían la mejor vejez y, por si fuese poco, ver una imagen aproximada de cómo iban a ser.