El regalo de cumpleaños Claire: Javier, un pretendiente que parece que le ha gustado

“Tenemos un pretendiente en forma de regalo o un regalo en forma de pretendiente”, avisaba Emma. En cuanto ha entrado en el plató, se le ha notado a Claire que el chico le ha gustado. Javier viene desde Almería, tiene 24 años, es ingeniero agrícola y ya está trabajando de ello. “Buscaba una persona que fuese de mi estilo y visto que eres de mi estilo y no me lo he pensado”, explicaba el nuevo pretendiente, quien también ha comentado que es relaciones estables. Olaya, como el angelito malvado, ha lanzado su pullita: “Es de su estilo… Pijo, pijo, pijo. Yo creo que ella es choni para ti”.