¿Cuál es el secreto entre Rym y el extronista Cristian?

Cristian el extronista, ha venido a hacer una visita y ha coincidido con Rym, quien ya se había fijado en él cuando estaba en el programa. “Siempre le he encontrado muy mono”, ha confesado Rym. Cristian también ha asegurado que ya sabía esta información y se ha levantado darle dos besos. Alejandro, el pretendiente de Rym no se ha mostrado muy preocupado y ha comentado, “No me preocupa, es “amor platónico”. Mientras, Olaya ha advertido al extronista: “No te fíes de ella”.