Alejandro entra en cólera: "Soy un espartano, un guaperas y un chico muy inteligente"

Tras el duelo de miradas entre Alejandro y Rym, el pretendiente no ha podido contenerse y ha tenido que explicarle a su tronista todo lo que estaba pasando por su cabeza en ese momento. Alejandro se ha abierto a Rym y le ha dicho que estaba acostumbrado a ser el niño favorito cuando estaba pretendiendo a Steisy y que ahora cree que no está conquistando a su tronista. Rym se ha sincerado y le ha dejado claro que es un chico que le gusta y por el que siente atracción, pero que todavía no se conocen mucho. Ante este intercambio de palabras, los pretendientes de Rym han desatado la polémica en plató criticando la actitud que estaba teniendo Alejandro y éste no ha tardado en entrar en cólera y decirles todo lo que pensaba. "Soy un guerrero, un espartano, sé lo que valgo y sé quién soy. Sé que soy un guaperas y muy inteligente. No como vosotros que sois unos peleles y unos mascachapas".