Cristian, a Rym: “Una chica que se besa con todos sus pretendientes deja que desear”

Tras el intercambio de miradas que ha tenido Rym con sus pretendientes y con Cristian, el extronista, ha llegado el momento de elegir con qué iba a tener la tronista su cita sin cámaras. A el extronista le ha entregado el juego de 'Myh' por el buen momento que habían pasado y, aunque a Cristian le ha gustado el detalle de la tronista no ha dudado en decir que creía que no estaba siendo consecuente y que tenía que ser más real si no le gustaba alguno de sus pretendientes y que para él, una chica que se besa con todos sus chicos deja que desear. Estas palabras no han gustado nada a la tronista y, aunque ella ha asegurado que no quería que Cristian se sentase de pretenidente, parece que ambos han sentido que en su duelo de miradas han saltado chispas.