Emma, del reto entre Rym y Cristian: “Os habéis besado con la mirada”

La tensión se ha palpado en el ambiente. Entre Rym y el expretendiente Cristian, hay algo y eso se ve de aquí a china. Mordimientos de labios, miradas intensas… aquí había las condiciones necesarias para que hubiese habido un apasionado beso. Sin embargo, que un expretendiente haga el reto que no le toca, no les ha sentado muy bien a todos… “A mí me parece una falta de respeto porque él no es pretendiente”, ha saltado Alejandro.