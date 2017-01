Simbo, tras el reto con Rym: "Estoy un poco decepcionado"

"Si yo he perdido el interés es porque lo has perdido tú primero", le decía Rym a Simbo después de que el minuto de reto haya parecido más bien un 'mannequin challenge'. La tronista le ha dicho que no nota que él esté receptivo y que el hecho que en las citas a cámara esté más cortado, a ella también le echa para atrás. Sin embargo, ha comentado que quiere darle una oportunidad, con lo que Simbo se ha aliviado bastante.