Una mirada dice más que mil palabras: Rym y Cristian aceptan tener una cita juntos

Tras el cómplice duelo de miradas entre Cristian y Rym y del detalle que ha tenido la tronista de entregarle el juego de 'Myh' al extronista, la tensión en plató se ha desatado por parte de sus pretendientes y por lo que todos en plató acababan de presenciar. ¿Habían saltado chispas entre Rym y Cristian? El extronista se ha lanzado a la piscina y ha dicho que no quería ir de sobrado, pero que sí había notado que la mirada de Rym le había dejado entrever que era un chico que le gustaba. Ante esta declaración, hemos tenido que preguntar a Rym si ella quería tener una cita con Cristian y, aunque la tronista había dicho que no en un principio, esta vez ha dejado los miedo atrás y ha dicho que sí. Cristian tiene claro que ser pretendiente es duro, pero ha aceptado tener un encuentro con Rym en el que poder conocerse un poco y a raíz de ahí poder decidir si sentarse o no.