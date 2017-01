Cita Diego y Melodi (04/01/2017)

Quizá un gimnasio no es el sitio más romántico para tener una primera cita, pero para dos boxeadores no podría haber un lugar mejor. Ambos han hablado sobre sus familias, sus gustos y aunque no ha habido una tensión física, Melodi tiene la esperanza de que surja esa chispa. "Creo que tiene su lado salvaje que no saca", ha comentado la pretendienta.