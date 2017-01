Diego: “A Rym le ha gustado mi hermano”

El hermano mayor de Diego ha venido al programa para apoyar a su hermano y a conocer a la pretendientas del tronista, pero lo que no se esperaba era ligar con Rym. Al bajar a plató a saludar a su hermano, Diego no ha podido contenerse y ha tenido que desvelar que Rym le había dicho que Alejandro le había parecido un chico muy guapo y, aunque la tronista no ha terminado de admitirlo, cuando el río suena... Tras esto, el hermano de Diego nos ha confesado que su pretendienta favorita era Melody y que, si tenía que elegir entre Alba y Melani, se quedaba con Alba.