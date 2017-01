Olaya, confirma el rumor a Claire: "Jorge es un chico que es asiduo a un local..."

Olaya ha lanzado la pullita... "Jorge es asiduo a un local..." y Claire ya ha comenzado a ponerse nerviosa porque ya había escuchado este rumor y varias veces... Sin embargo, Jorge por su parte lo ha negado todo y, asegura que no ha hecho nada que no pueda ser contado. Aun así, como todavía no ha sido nada certero o porque después de la expulsión de Gerard, el descubrimiento de los infiltrados y la renuncia de Jorge se queda sin pretendientes, ha decidido que quiere seguir conociéndole.