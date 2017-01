Melani se pica con Diego por no tener cita tras decirle “te amo”

Tras darles cita a Alba y Marta, la tensión se ha desatado en plató, ya que muchos opinaban que realmente quién se merecía tener una cita era Melani por haberle preparado un romántico detalle en el que le ha dicho “te amo”. La pretendienta no tenía palabras para explicar a Diego que no le parecía bien que hubiese elegido a Marta, pero el tronista sin darle más vueltas al asunto ha dicho simplemente, no le ha dado cita porque a ella le había hecho un detalle muy bonito en su última cita y ya habían pasado un increíble momento juntos.