Claire deja el trono de 'MyH': "No estoy ilusionada con ningún pretendiente"

Tras ver el plantón que le dio a Ivi por segunda vez, Claire se ha levantado y le ha pedido perdón por haberle dejado tirado en la cita. Pero todo tiene una explicación, la tronista no está pasando por su mejor momento en el programa: "No estoy ilusionada con ningún pretendiente", ha explicado, con Ivi al principio sí que sintió cosas pero luego se enfrió con él. "Ninguno me llega y no quiero engañaros más", ha asegurado a sus pretendientes, no dijo nada antes porque se dio cuenta de lo que le pasaba hace poco tiempo y, rápidamente se lo comunicó al equipo del programa. El trono no es fácil y Claire ha querido ser sincera y honesta con sus chicos pero no todos se lo han tomado tan bien como a ella le hubiese querido, Toni se ha levantado muy indignado de su silla y le ha dicho que se iba del plató porque no quería hacer el tonto.