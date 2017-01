Claire planta otra vez a Ivi

"¡Otra vez!", ha exclamado Ivi cuando le han dicho que Claire no iba a tener cita con él. El pretendiente estaba preparado para estar con su tronista, pero Claire en el último momento decidió no ir. Pero este plantón no ha sido el primero, y a Ivi no le ha sentado nada bien que le haya dejado tirado por segunda vez. "Yo la he notado fría", ha asegurado y ha comenzado a sospechar que algo le pasa, "necesito un porqué", ha añadido. Y no estaba mal desencaminado...