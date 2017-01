Claire deja el trono de 'MyH': "No estoy ilusionada con ningún pretendiente"

Claire tenía algo muy importante que anunciar en el programa, después de pensárselo mucho y hablar con el equipo de 'Mujeres y hombres', la tronista ha decidido abandonar su trono. Pero ha querido ser sincera y honesta con sus pretendientes, y les ha explicado que no quiere engañarles: "No estoy ilusionada con ninguno" , ha dicho. Rym, tras escuchar sus palabras, se ha derrumbado porque le ha cogido mucho cariño.

"¡Otra vez!", ha exclamado Ivi cuando le han dicho que Claire no iba a tener cita con él. El pretendiente estaba preparado para estar con su tronista, pero Claire en el último momento decidió no ir. Pero este plantón no ha sido el primero, y a Ivi no le ha sentado nada bien que le haya dejado tirado por segunda vez. "Yo la he notado fría", ha asegurado y ha comenzado a sospechar que algo le pasa, "necesito un porqué", ha añadido. Y no estaba mal desencaminado...

Tras ver el plantón que le dio a Ivi por segunda vez, Claire se ha levantado y le ha pedido perdón por haberle dejado tirado en la cita. Pero todo tiene una explicación, la tronista no está pasando por su mejor momento en el programa: "No estoy ilusionada con ningún pretendiente", ha explicado, con Ivi al principio sí que sintió cosas pero luego se enfrió con él. "Ninguno me llega y no quiero engañaros más", ha asegurado a sus pretendientes, no dijo nada antes porque se dio cuenta de lo que le pasaba hace poco tiempo y, rápidamente se lo comunicó al equipo del programa. El trono no es fácil y Claire ha querido ser sincera y honesta con sus chicos pero no todos se lo han tomado tan bien como a ella le hubiese querido, Toni se ha levantado muy indignado de su silla y le ha dicho que se iba del plató porque no quería hacer el tonto.

Después de anunciar que abandonaba el trono, Claire y Rym se han abrazado en un tierno y largo abrazo porque se van a echar mucho de menos. Rym no ha podido contener las lágrimas al ver que su compañera se iba definitivamente de su lado: "A lo mejor no ha encontrado el amor pero sí una amiga", le ha dicho muy emocionada. Y Claire no ha podido evitar emocionarse con Rym, las dos se han cogido mucho cariño desde que se han conocido en el programa.