Rym, hecha un mar de lágrimas con Claire

Después de anunciar que abandonaba el trono, Claire y Rym se han abrazado en un tierno y largo abrazo porque se van a echar mucho de menos. Rym no ha podido contener las lágrimas al ver que su compañera se iba definitivamente de su lado: "A lo mejor no ha encontrado el amor pero sí una amiga", le ha dicho muy emocionada. Y Claire no ha podido evitar emocionarse con Rym, las dos se han cogido mucho cariño desde que se han conocido en el programa.