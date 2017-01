Alba estalla y abandona el plató

A Melani no ha hecho ninguna gracia que Alba volviera a tener una pataleta y se convirtiera una vez más en la auténtica protagonista del momento y ha explicado que no le parecía normal su actitud: "Quieres que te monte un castillo, lo quieres todo". Un comentario al que Alba ha respondido aludiendo a la sorpresa que Diego le dio viajando a Granada y que le ha hecho salir del plató hecha una furia. El tronista no entendía la actitud de Alba y ha asegurado que no iba a salir a buscarla de nuevo, pero en cuanto la ha visto desesperada fuera del plató, no ha dudado en salir a buscarla.