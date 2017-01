Diego, a Alba: “Yo voy a por ti a Granada y tú no eres capaz de entrar a plató”

Alba tiene la sensación de que Diego no le está defendiendo lo suficiente en plató y que en lugar de ponerse en su lugar, lo único que hace es defender a Melani. Diego ha intentado explicarle que las cosas no eran así y que Melani estaba peor que ella, pero para la pretendienta no ha sido una razón de peso. Alba está cansada de que Diego le eche en cara que fue a buscarle a Granada y no han conseguido llegar a ningún acuerdo.