Marta: “Yo no soy una gata en celo para poner a pelearme de esa manera”

Marta ha reconocido que no tenía ni idea de rapear, pero aun así se ha lanzado a la piscina y le ha dedicado un rap corto, pero intenso, a sus rivales. Antes de dejar que Diego opinase sobre cómo lo había hecho la pretendienta, Melani y Alba se han vuelto a enredar en una discusión que ha hecho que Marta se sentase y dijese que no iba a entrar al trapo porque "no soy una gata en celo para pelearme"